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Универсальный QR-код для оплаты появится в магазинах и ресторанах с 1 сентября

Универсальный QR-код для оплаты товаров, работ и услуг появится в магазинах и ресторанах в России с 1 сентября. Об этом в пятницу, 19 июня, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР).

Универсальный QR-код для оплаты товаров, работ и услуг появится в магазинах и ресторанах в России с 1 сентября. Об этом в пятницу, 19 июня, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР).

— Новый стандарт вводится федеральным законом № 248-ФЗ, подписанным еще в июле 2025 года. Главное изменение: с 1 сентября вместо множества QR-кодов от разных банков, которые сегодня нередко клеят на одной кассе, появится один универсальный код, который формируется через Национальную систему платежных карт, — сказал Свищев.

Сейчас покупатель вынужден искать на кассе стикер своего банка. С сентября будет достаточно одного кода, который считывается любым банковским приложением. После наведения камеры появятся все доступные способы оплаты — через СБП, pay-сервис банка или цифровой рубль. При этом сохранятся все кешбэки и программы лояльности.

Нововведение будет вводиться поэтапно: с сентября 2026 года — для системно значимых банков и крупных сетей, с 2027 года — для банков с универсальной лицензией и бизнеса с выручкой от 30 миллионов рублей, с 2028 года — для всех банков и продавцов с выручкой от 20 миллионов рублей. Исключения — для местностей без интернета и точек с годовой выручкой менее пяти миллионов рублей, говорится в материале.

С 1 января 2026 года в России вступила в силу налоговая реформа, которая затронула практически всех: от крупных корпораций и малого бизнеса до обычных граждан. Нововведения направлены на модернизацию налоговой системы. Финансовый эксперт, предприниматель, собственник бухгалтерской компании Ирина Кожухова рассказала «Вечерней Москве», что изменилось для россиян.

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