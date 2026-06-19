Универсальный QR-код для оплаты появится в магазинах и ресторанах с 1 сентября

Нововведение будет вводиться поэтапно: с сентября 2026 года — для системно значимых банков и крупных сетей, с 2027 года — для банков с универсальной лицензией и бизнеса с выручкой от 30 миллионов рублей, с 2028 года — для всех банков и продавцов с выручкой от 20 миллионов рублей. Исключения — для местностей без интернета и точек с годовой выручкой менее пяти миллионов рублей, говорится в материале.