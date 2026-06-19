Ботаник Юровский сказал, кому противопоказаны травяные чаи

«Мята является хорошим седативным средством, но она может стимулировать изжогу. Все ароматные травы вроде душицы, тимьяна, других хорошо сочетаются между собой. Но зверобой стоит особняком. Людям, страдающим депрессией и употребляющим антидепрессанты, его употреблять нежелательно. Так как он может конфликтовать с препаратами», — добавил эксперт.