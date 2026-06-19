Ботаник Юровский сказал, кому противопоказаны травяные чаи

Практически у любого полевого растения, которое применяют в качестве добавок в чай, есть противопоказания. Подробнее об этом в эксклюзивном комментарии для aif.ru рассказал травник Дмитрий Юровский.
«У каждого растения есть отдельные показания и противопоказания. В малых дозах, особенно чайные травы, с цветами, слабоактивны, их можно использовать без особого опасения. Единственное, пряные травы могут вызывать изжогу у людей с повышенной кислотностью желудка. В таких случаях желательно умерить дозу или использовать щепотку исключительно для аромата», — сказал Юровский.
Он отметил, что тимьян нежелательно употреблять на ежедневной основе при гипофункции щитовидной железы, гломерулонефрите.
«Мята является хорошим седативным средством, но она может стимулировать изжогу. Все ароматные травы вроде душицы, тимьяна, других хорошо сочетаются между собой. Но зверобой стоит особняком. Людям, страдающим депрессией и употребляющим антидепрессанты, его употреблять нежелательно. Так как он может конфликтовать с препаратами», — добавил эксперт.
Ранее травник Юровский рассказал, какие травы полезно пить в июне.