В аэропорту Сочи введены временные ограничения на полёты

По данным ведомства, ограничения действуют в целях обеспечения безопасности полётов. Пассажирам рекомендуют уточнять статус рейсов у авиакомпаний. Также этой ночью аналогичные меры действовали в воздушной гавани Саратова, но сейчас они сняты.