Трое хабаровчан получили сроки за аферу с лесной фирмой на 183 млн рублей

По данным суда, схема началась вокруг лесозаготовительной организации. Генеральный директор предприятия, двое его знакомых и ещё один участник, дело которого выделено отдельно, с апреля 2017 года по май 2020 года действовали как организованная группа. Через преобразование общества в производственный кооператив они добились исключения двух пайщиков — иностранных граждан. После этого фигуранты получили права на весь паевой фонд предприятия, его имущество и имущественные права. Ущерб потерпевшим по этому эпизоду оценили в 144 млн рублей.