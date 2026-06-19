Трое хабаровчан получили сроки за аферу с лесной фирмой на 183 млн рублей

В Хабаровске трёх жителей края осудили по делу о мошенничестве на сумму свыше 183 млн рублей. Фигуранты получили реальные сроки — от 7 до 8 лет 6 месяцев колонии общего режима, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
По данным суда, схема началась вокруг лесозаготовительной организации. Генеральный директор предприятия, двое его знакомых и ещё один участник, дело которого выделено отдельно, с апреля 2017 года по май 2020 года действовали как организованная группа. Через преобразование общества в производственный кооператив они добились исключения двух пайщиков — иностранных граждан. После этого фигуранты получили права на весь паевой фонд предприятия, его имущество и имущественные права. Ущерб потерпевшим по этому эпизоду оценили в 144 млн рублей.
На этом история не закончилась. После преобразования предприятия один из осуждённых, уже как председатель правления кооператива, похитил у одного из иностранных граждан ещё более 39 млн рублей. Суд установил, что он действовал с использованием служебного положения.
Железнодорожный районный суд Хабаровска назначил осуждённым не только лишение свободы, но и штрафы — от 600 до 800 тысяч рублей. Также с них солидарно взыскали 144 млн рублей, а с одного из фигурантов дополнительно — более 39 млн рублей.
Государственное обвинение поддержало уголовно-судебное управление прокуратуры Хабаровского края. Приговор пока не вступил в законную силу.