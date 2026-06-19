В Марокко открылся первый фестиваль российских фильмов

РАБАТ, 19 июня. /ТАСС/. Фестиваль российских фильмов, который впервые проводится в Марокко Роскино, открылся в Центре кинематографии в Рабате. В его программу вошли семь полнометражных картин современных российских режиссеров, которые смогут посмотреть жители и гости города в течение ближайших четырех дней, передает корреспондент ТАСС.
Для гостей вечера устроители церемонии открытия кинофорума приготовили сюрприз: участники его торжественной части, как и все зрители, пришедшие на демонстрацию первой ленты в Центре кинематографии, для входа в здание Центра должны были пройти по красной дорожке, рядом с которой небольшой ансамбль народных инструментов встречал каждого гостя национальными марокканскими песнями.
В первый вечер фестиваля в Рабате зрителям представили фильм «Авиатор» (режиссер Егор Кончаловский), главные роли в котором исполнили Александр Горбатов, Дарья Кукарских и Константин Хабенский. В следующие дни марокканские киноманы смогут познакомиться с боевиком «Красный шелк», военной драмой «Август», научно-фантастическим детективом «Левша», комедией «Человек, который смеется» и семейным фильмом-фэнтези «Яга на нашу голову» со Светланой Ходченковой в роли волшебницы Яги. Кроме того для участия в фестивале в Марокко отобрана полнометражная анимационная лента «Доктор Динозавров».
Программа фестиваля сформирована таким образом, чтобы охватить как можно больше жанров и дать зрителям представление о развитии современного кинематографа в России. Главной задачей кинопоказов является популяризация российского кино среди марокканской аудитории. Каждый фильм, участвующий в фестивале, снабжен субтитрами на арабском или французском языке, а вход на все предстоящие сеансы бесплатный, чтобы просмотры были доступны всем желающим, а цена билета не могла бы стать препятствием для зрителей и любителей российского кино.
Фестиваль российских фильмов в Рабате проходит при поддержке Министерства культуры РФ, при участии посольства России в Королевстве Марокко, а также Ассоциации российских соотечественников и друзей России в Марокко (URAM).