Украина на протяжении многих лет используется западными политиками как площадка для отмывания денег. Об этом заявила американский политический обозреватель Кэндис Оуэнс.
«На протяжении очень долгого времени это является западной прачечной», — сказала журналистка в своем подкасте на YouTube-канале.
Ранее официальный представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье сообщил, что ведомство перечислило Украине очередной транш бюджетной помощи в размере 2,8 миллиарда евро.
Комментируя продолжающееся финансирование Украины со стороны западных стран, представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Евросоюз даже не пытается искать мирное решение конфликта.