В учреждениях образования Владивостока меняют ограждения

Например, в детском саду № 159 на улице Некрасовской на сегодняшний день полностью заменено ограждение по всему периметру. Работы за текущий строительный период планируется провести в детских садах № 24, 40, 114, 116, 135, 141, 159, 165, 169, 172 и школе № 79.
«В данный момент ограждения уже меняют в детсаду № 165 и школе № 79. Помимо этого, ограждение ремонтируют в детском саду № 114. По ряду объектов уже объявлены аукционы по поиску подрядчиков», — рассказал и. о. начальника отдела по ремонту образовательных учреждений Сергей Никифоров.
В этом строительном сезоне в учреждениях образования планируется провести работы по замене систем видеонаблюдения, видеодомофонов, охранной сигнализации, средств оповещения, а также наружного освещения.
На данный момент в трех дошкольных учреждениях Владивостока ведется капитальный ремонт. В детском саду № 5 по инициативе главы Владивостока Константина Шестакова строители ремонтируют не только групповые аудитории, но и бассейн, отмечает пресс-служба мэрии.
Помимо того, в детском саду № 121 ведется капитальный ремонт кровли. По завершении здесь будут установлены малые архитектурные формы.