Онкологи Челнов впервые применили стереотаксис при метастазе в печени

В филиале онкодиспансера Набережных Челнов впервые использовали стереотаксическую лучевую терапию для лечения единичного метастаза в печени. Об этом сообщили в городском управлении здравоохранения, пишет KazanFirst. Методика позволяет точечно воздействовать на опухоль, не затрагивая соседние ткани.
Пациентом стал Василий Глухов. Три года назад он вылечил рак носоглотки, но при плановом обследовании у него выявили метастаз в печени. Год мужчина получал лекарственную терапию, которая остановила рост новообразования. Однако врачи решили усилить эффект с помощью нового метода. Заведующий радиологическим отделением Ришат Кутдусов пояснил, что благодаря этой технологии удалось стабилизировать процесс: очаг не увеличился, новые метастазы не появились.
Подготовка к облучению заняла несколько недель. Медицинские физики вместе с врачами создали трёхмерную модель органов пациента и рассчитали оптимальную траекторию луча. Весь курс состоял из 5 сеансов. По словам Кутдусова, новая методика особенно эффективна при олигометастатическом процессе, когда есть лишь единичные очаги. После завершения лечения Василий Глухов проходит по 6 км в день и делает зарядку. Для челнинских онкологов это событие стало важным шагом — раньше подобная технология была доступна только в федеральных центрах.