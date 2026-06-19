Курьер Amazon помогал сдавать экзамены студентам и загремел в тюрьму

Следствие началось после того, как преподаватель одного из ливерпульских вузов обнаружил подозрительную флешку, сданную студентом. Проверка показала, что носитель ранее использовался студентом Аднаном. На устройстве также нашли логины и пароли к учётным записям более сотни учащихся, а также данные об их заданиях и сроках сдачи.