Курьер Amazon помогал сдавать экзамены студентам и загремел в тюрьму

Следствие началось после того, как преподаватель одного из ливерпульских вузов обнаружил подозрительную флешку, сданную студентом. Проверка показала, что носитель ранее использовался студентом Аднаном. На устройстве также нашли логины и пароли к учётным записям более сотни учащихся, а также данные об их заданиях и сроках сдачи.
Позднее выяснилось, что мужчина не просто помогал с работами, а фактически сдавал экзамены и курсовые вместо студентов, получая за это крупные суммы денег. Один из заказов принёс ему около 14 тысяч фунтов (около 1,6 миллиона рублей).
Во время обыска у него нашли значительные денежные накопления наличными. Общий оборот схемы превысил два миллиона фунтов стерлингов.
Суд признал его виновным в мошенничестве, незаконном доступе к компьютерным системам и отмывании денег. В решении подчёркивается, что действия Аднана нанесли серьёзный удар по доверию к системе высшего образования.
Ранее была названа минимальная пенсия мужчин-курьеров в России. Как подсчитал профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов, при стаже около 43 лет и среднемесячной зарплате порядка 65 тысяч рублей пенсия курьеров в 2026 году может достигнуть 27 234 рублей.
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