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Вэнс отменил вылет в Швейцарию, там он должен был подписать сделку с Ираном

Вэнс не полетит в Швейцарию для подписания меморандума с Ираном.

Источник: Комсомольская правда

Вице-президент США Джей Ди Вэнс принял решение не вылетать в Швейцарию в пятницу, 19 июня. Там он должен был подписать меморандум с Тегераном. Об этом информирует Белый дом.

«Логистика этих переговоров никогда не была простой или предсказуемой. На данный момент вице-президент не уезжает сегодня вечером», — говорится в сообщении.

При этом в администрации США рассчитывают, что технические консультации с иранской стороной начнутся в ближайшее время.

Вэнс также назвал меморандум о взаимопонимании небольшим документом общего характера.

18 июня представитель МИД Ирана Исмаил Багаи объявил, что США и Иран дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании в виде 14 пунктов.

По словам главы Белого дома Дональда Трампа, Вашингтон готов к применению силы, если Иран нарушит условия договоренностей.

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