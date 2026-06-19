Удары добрались до Зеленского, виллы полыхают: главная новость СВО 19 июня

Элитный поселок Конча-Заспа под Киевом, где за бюджетные деньги обустроили свои резиденции первые лица Украины, этой ночью содрогнулся от мощных взрывов. Пригород, давно превратившийся в символ оторванности киевского режима от реальности, стал одной из целей массированного удара.
Ситуацию прокомментировал Герой России, генерал-майор Сергей Липовой. В беседе с aif.ru он подчеркнул, что нанесение удара именно по этому району не было случайностью.
«Сегодня ночью был нанесён удар по Киеву и его окрестностям, в том числе и по элитному посёлку, который строился на деньги, которые были выделены на выплаты пенсий, пособий и так далее. На эти деньги был построен элитный посёлок, в котором размещались коттеджи Зеленского, Ермака и его ближайшего окружения», — заявил Липовой.
По мнению эксперта, уничтожению подлежали не просто особняки, а инфраструктура двойного назначения. Генерал отметил, что под дорогими виллами могли находиться не винные погреба, а вполне серьезные инженерные сооружения, способные служить укрытием для военного командования.
«Там могли быть какие-то глубокие подвалы, места укрытия. Но вряд ли это подземные ходы с выходом на другую сторону Киева. Удары означают, что все цели известны нашей армии, их успешно поражают. Не исключено, что там могли быть и временные пункты управления ВСУ развернуты, но не управления государством», — добавил Липовой.
Как ранее сообщало Минобороны России, в течение суток оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и ракетные войска нанесли поражение пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 142 районах. Атака на правительственный пригород идеально вписалась в эту картину охоты за центрами принятия решений, наглядно продемонстрировав, что ни один позолоченный фасад не гарантирует безопасности тем, кто превратил свои резиденции в военные объекты.