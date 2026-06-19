«Сегодня ночью был нанесён удар по Киеву и его окрестностям, в том числе и по элитному посёлку, который строился на деньги, которые были выделены на выплаты пенсий, пособий и так далее. На эти деньги был построен элитный посёлок, в котором размещались коттеджи Зеленского, Ермака и его ближайшего окружения», — заявил Липовой.