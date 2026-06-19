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Легенда немецкого футбола Нойер завершит игры за сборную ФРГ после ЧМ-2026

Вратарь Мануэль Нойер заявил, что больше не будет выступать за сборную Германии по футболу.

Источник: Аргументы и факты

Вратарь сборной ФРГ по футболу Мануэль Нойер в социальных сетях объявил о завершении своей карьеры в национальной команде страны после завершения чемпионата мира 2026 года.

Мировое первенство, которое стартовало 11 июня, завершится 19 июля.

«Это будет мой последний турнир за сборную Германии: я не планирую участвовать в чемпионате Европы через два года. Я хочу с нетерпением ждать каждого матча и не думать о прощании или потенциально последней игре», — написал голкипер.

Нойер начал играть в составе основной сборной Германии в 2009 году. Вратарь принимал участие в чемпионатах мира, которые проходили в 2010, 2014, 2018 и 2022 году. На ЧМ-2014 сборная ФРГ стала первой. Нойера признали лучшим вратарём этого турнира и вручили ему «Золотую перчатку».

Напомним, 14 июня 2026 года в американском Хьюстоне немецкие футболисты встретились с командой Кюрасао в матче первого тура группового этапа ЧМ-2026. Сборная ФРГ разгромила соперника со счётом 7:1. При этом футболисты Кюрасао в этой игре забили первый гол в истории своего участия в чемпионатах мира.