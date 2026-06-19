Потери украинской армии в боях за Рай-Александровку оказались катастрофическими, сообщил в эксклюзивном интервью aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Ранее в Минобороны сообщили, что бойцы «Южной» группировки войск освободили от украинских боевиков Рай-Александровку в ДНР.
«Не менее 150 боевиков было уничтожено, более 350 получили травмы, несовместимые с дальнейшим продолжением службы, стали инвалидами, утратили конечности в результате боевых действий. Поэтому операцию можно считать завершённой и образцовой с точки зрения использования всех видов вооружения и всех видов войск, задействованных в специальной военной операции», — заявил Иванников.
По мнению эксперта, на фоне таких потерь киевский режим будет пытаться манипулировать информационной повесткой, чтобы отвлечь внимание украинцев от поражения в Рай-Александровке. Особенно красноречиво, добавил он, выглядят недавние цифры обмена военнопленными.
«Для ВСУ это серьёзная, в том числе и имиджевая, потеря. Зеленский с Сырским постараются сделать всё возможное, чтобы скрыть эту утрату от украинского населения и переключить информационную повестку на очередные сомнительные пропагандистские поводы. И уж тем более не будут упоминать о состоявшемся обмене, где Украине передали 522 тела, а России вернула домой тела 30 военнослужащих. Эти цифры говорят сами за себя: российские вооружённые силы уничтожают врага на всей линии боевого соприкосновения, и враг несёт самые тяжёлые потери, которые только возможны», — резюмировал Иванников.
Напомним, глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что контроль над Рай-Александровкой имеет стратегическое значение. Освобождение этого села откровает российским силам «восточные ворота» для дальнейшего продвижения в направлении Славянска.