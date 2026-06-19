Сотни страшных жертв: Зеленский скрыл правду о Рай-Александровке

«Для ВСУ это серьёзная, в том числе и имиджевая, потеря. Зеленский с Сырским постараются сделать всё возможное, чтобы скрыть эту утрату от украинского населения и переключить информационную повестку на очередные сомнительные пропагандистские поводы. И уж тем более не будут упоминать о состоявшемся обмене, где Украине передали 522 тела, а России вернула домой тела 30 военнослужащих. Эти цифры говорят сами за себя: российские вооружённые силы уничтожают врага на всей линии боевого соприкосновения, и враг несёт самые тяжёлые потери, которые только возможны», — резюмировал Иванников.