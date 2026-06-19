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В Красноярске после ремонта откроют четыре школы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. После большой модернизации в краевом центре откроются сразу четыре школы — гимназия № 13 (бывшая школа № 30), школы № 78 и № 94, площадка № 2 комплекса «Покровский» на ул. Степана Разина. Об этом сообщил глава Красноярска Сергей Верещагин.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. После большой модернизации в краевом центре откроются сразу четыре школы — гимназия № 13 (бывшая школа № 30), школы № 78 и № 94, площадка № 2 комплекса «Покровский» на ул. Степана Разина. Об этом сообщил глава Красноярска Сергей Верещагин.

Почти 3000 учеников должны вернуться в родные стены не позже 1 сентября.

В учебных заведениях обновили фасады и инженерные сети, завезли новое техническое оборудование.

«Впереди ремонт еще четырех школ — № 18, 46, 62 и 85. Он начнется в ближайшее время», — добавил мэр.

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