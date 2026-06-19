Отобравший очки у «Кайрата» «Атырау» обратился к Сатпаеву перед переходом в «Челси»

Как пишет sportarena.kz, «Атырау» в 13-м туре КПЛ в Алматы сумел отобрать очки у «Кайрата» с Сатпаевым в составе. Тот поединок завершился вничью — 1:1.
Что касается Сатпаева, то он уже провел прощальный матч за «Кайрат» перед отъездом в «Челси».
«В добрый путь, Дастан! Как талантливому воспитаннику казахстанского футбола желаем тебе огромных успехов на новом этапе твоего пути. Быстро адаптируйся в новой среде, прояви свой талант на сто процентов или покоряй самые высокие вершины. Возноси имя и авторитет Казахстана и всегда достигай своих мечтаний!» — говорится в публикации.
Дастан Сатпаев забил два мяча в ворота «Кызыл-Жара» в прошедшем матче 17-го тура КПЛ. «Кайрат» в итоге дома одержал победу со счетом 3:0.
Теперь Сатпаев продолжит карьеру в «Челси». Официально он станет игроком лондонского клуба по достижении совершеннолетия — 12 августа. Ранее в «Челси» уже раскрыли планы на Дастана Сатпаева.