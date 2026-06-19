Отобравший очки у «Кайрата» «Атырау» обратился к Сатпаеву перед переходом в «Челси»

«В добрый путь, Дастан! Как талантливому воспитаннику казахстанского футбола желаем тебе огромных успехов на новом этапе твоего пути. Быстро адаптируйся в новой среде, прояви свой талант на сто процентов или покоряй самые высокие вершины. Возноси имя и авторитет Казахстана и всегда достигай своих мечтаний!» — говорится в публикации.