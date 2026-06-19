Билайн организовал онлайн-перенос номера в свою сеть вне домашнего региона

Запуск Билайна — практический шаг в сторону новой рыночной логики, к которой отрасль сейчас активно готовится. С 1 сентября 2026 года в России должна заработать более широкая модель межрегионального MNP. В ней абонент сможет не только перейти к новому оператору, находясь в другом регионе, но и сменить регион номера в процессе переноса. Текущий сценарий Билайна пока не является полноценным межрегиональным MNP в будущем регуляторном смысле, так как не включает смену региона номера, но уже сейчас снимает одно из ключевых клиентских ограничений в онлайн-канале.