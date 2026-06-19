в Пермском крае возле Курашима высадили 6 тысяч елей

Проект «Почтовый лес» — это совместная инициатива Почта России и сервиса Сохрани лес. Его цель — восстанавливать лесные массивы в разных регионах страны. Он действует с 2022 года, и теперь к нему может присоединиться любой клиент почтовой службы, помогая сохранять природу.