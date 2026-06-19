В Хабаровске на дамбе Южного округа появится беговая дорожка с резиновым покрытием

В Хабаровске продолжается благоустройство дамбы Южного округа. Депутат Государственной Думы Максим Иванов встретился с представителями бегового сообщества прямо на стройплощадке, чтобы обсудить детали будущей спортивной инфраструктуры. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Участники встречи обговорили ключевые параметры беговой дорожки: тип и качество резинового покрытия, ширину на разных участках, организацию безопасного движения и возможность нанесения специальной разметки для тренировок. Спортсмены подчеркнули: резиновое покрытие снижает ударную нагрузку на суставы и делает занятия комфортнее как для профессионалов, так и для любителей.
— Для меня важно, чтобы все работы шли в срок, но не менее важно, чтобы набережная была действительно удобной для людей. Сегодня мы пообщались с беговым сообществом, получили и наказы, и замечания. Именно так и нужно делать такие объекты: советоваться с теми, кто потом будет здесь гулять, бегать, заниматься спортом и отдыхать, — прокомментировал Максим Иванов.
Проект находится на особом контроле губернатора Дмитрия Демешина. По информации министерства строительства края, на объекте уже завершены подготовительные работы для укладки асфальтобетона и тротуарной плитки, продолжается устройство покрытия из брусчатки. Строители также занимаются отделкой бетонного парапета дамбы, окраской металлического ограждения и непосредственно устройством беговой дорожки.
Амбассадор дальневосточных марафонов проекта «ЗАБег РФ» Александр Макаров оценил увиденное на «десятку».
— Пока из той демоверсии, которую мы видим, это 10 из 10. Надеюсь, весь проект реализуется по тому же принципу, — отметил он и предложил нанести на маршрут дистанционные отметки.
В перспективе обновлённую набережную задействуют в проекте «Активное лето». Максим Иванов подчеркнул, что пространство создаётся многофункциональным — для прогулок, спорта и отдыха людей всех возрастов.
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