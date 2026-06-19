В Хабаровске на дамбе Южного округа появится беговая дорожка с резиновым покрытием

— Для меня важно, чтобы все работы шли в срок, но не менее важно, чтобы набережная была действительно удобной для людей. Сегодня мы пообщались с беговым сообществом, получили и наказы, и замечания. Именно так и нужно делать такие объекты: советоваться с теми, кто потом будет здесь гулять, бегать, заниматься спортом и отдыхать, — прокомментировал Максим Иванов.