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В микрорайоне Мичуринский началось строительство новой дороги

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Новый объект протяженностью 628,8 м свяжет улицы Волжскую и Кутузова. Дорога будет двухполосной, шириной 7 м, с тротуарами по обеим сторонам, четырьмя пешеходными переходами и светофорами.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Новый объект протяженностью 628,8 м свяжет улицы Волжскую и Кутузова. Дорога будет двухполосной, шириной 7 м, с тротуарами по обеим сторонам, четырьмя пешеходными переходами и светофорами.

Сейчас подрядчик выполняет геодезические работы — закрепляет на местности границы будущего строительства, а также готовит стройплощадку.

На время строительства вдоль существующей дороги отсыпят временный проезд к улице Кутузова. Срок возведения нового объекта — конец 2027 года, отмечает пресс-служба мэрии.

В рамках технологического присоединения по заказу управления капитального строительства для возведения дороги на территории выполняется устройство коллектора ливневой канализации.

Кроме того, подрядчик установит опоры освещения, скамейки и урны, благоустроит территорию: оформит газоны, высадит лиственницы, яблони, кусты сирени и акации.

«Новая дорога станет первым этапом развития улично-дорожной сети в молодом микрорайоне Мичуринский. Она обеспечит комфортный подъездной путь к новой школе, строительство которой завершится к 2027 году, а также обеспечит комфортный выезд для жителей в сторону Волжской. Вторым этапом станет строительство дороги от Апрельской, 5и к улице Аральской», — рассказал заместитель главы города — руководитель департамента градостроительства Александр Навродский.