В микрорайоне Мичуринский началось строительство новой дороги

«Новая дорога станет первым этапом развития улично-дорожной сети в молодом микрорайоне Мичуринский. Она обеспечит комфортный подъездной путь к новой школе, строительство которой завершится к 2027 году, а также обеспечит комфортный выезд для жителей в сторону Волжской. Вторым этапом станет строительство дороги от Апрельской, 5и к улице Аральской», — рассказал заместитель главы города — руководитель департамента градостроительства Александр Навродский.