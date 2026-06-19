Что делать в случае задымленности на улице, рассказали красноярцам

В управлении МЧС по Красноярскому краю сообщают, что смог от лесных пожаров в сибирских регионах распространился на территории нескольких округов. Специалисты ведомства рекомендуют, что делать, если чувствуется задымление: реже выходить на улицу; держать закрытыми окна, особенно вечером и утром, когда возрастает концентрация вредных веществ в воздухе; если необходимо открыть форточку, закрыть проем мокрой тканью; по возможности не пользоваться личным автотранспортом; применять любые защитные маски; чаще увлажнять воздух в помещениях. В случае, если все-таки почувствовали недомогание, нужно обратиться в поликлинику, не стоит заниматься самолечением. В МЧС отмечают, что в крае действуют около 90 лесных пожаров, в огне десятки тысяч га, угрозы населенным пунктам нет.