Волонтёрское движение «Вместе к победе — Канск» не перестаёт помогать бойцам на передовой

Юлия говорит: «Когда началась спецоперация и у города возникла необходимость создать такой объект, куда люди могут приносить гуманитарную помощь, тогда и возникала идея создания волонтерского центра. Плюс мы сами проявили инициативу с командой волонтёров — определили, что именно нужно шить. Все вещи мы отшиваем самостоятельно. Администрация города предложила мне контролировать, руководить и непосредственно участвовать в жизни центра».