Волонтёрское движение «Вместе к победе — Канск» не перестаёт помогать бойцам на передовой

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Несмотря на то, что Юлия Халаимова является мамой ребёнка‑инвалида, она успешно руководит волонтёрским движением «Вместе к победе — Канск» и активно помогает нашим бойцам, которые находятся в зоне боевых действий.
Вот уже на протяжении трёх лет волонтёры «Вместе к победе — Канск» собирают и изготавливают необходимые для ребят вещи, такие как камуфляжные костюмы различной модификации, дождевики, флисовые костюмы, тёплые толстовки, футболки, тенты, постельное бельё, перчатки и многое другое.
Юлия говорит: «Когда началась спецоперация и у города возникла необходимость создать такой объект, куда люди могут приносить гуманитарную помощь, тогда и возникала идея создания волонтерского центра. Плюс мы сами проявили инициативу с командой волонтёров — определили, что именно нужно шить. Все вещи мы отшиваем самостоятельно. Администрация города предложила мне контролировать, руководить и непосредственно участвовать в жизни центра».
Также Юлия Халаимова отмечает, что все внесли вклад в открытие и развитие волонтёрского движения. Каждая политическая партия подарила по профессиональному швейному оборудованию. Что‑то закупили из средств сбора, участвовали все желающие, также активное участие принимала и администрация Канского муниципального округа.
«Слава богу, что всегда остаются люди, которые просто хотят творить добро и помогать. Это люди, которые действительно с искренними намерениями. Девушки, которые после своей работы вечером приходят и шьют», — отмечает руководитель движения.
На днях волонтёрское движение «Вместе к победе — Канск» отправило около 25 предметов различной гуманитарной помощи — это около 60 кг.
Юлия Халаимова подчеркивает, что к ней может обратиться любой желающий военнослужащий за помощью, и она всегда идёт навстречу всем ребятам, которые защищают нашу страну. «Пока мы здесь помогаем, наши отцы, мужья и сыновья будут жить», — искренне замечает Юлия.