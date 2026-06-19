Как казахстанцам навязывают покупки на маркетплейсах, рассказал эксперт

Маркетплейсы — это онлайн-площадки, на которых можно купить самые разные товары, начиная от предметов личной гигиены до одежды, мебели и даже бытовой техники. И все это можно оформить в один клик. Однако экономист Руслан Султанов в Telegram-канале «Экономический ликбез» сообщает, что вместе с удобством казахстанцев поджидают риски чрезмерных трат. И связано это с особенностями рекламы и внутренних алгоритмов приложений.
Почему корзина покупок растет незаметно При покупке товаров на маркетплейсах казахстанцы могут столкнуться с довольно распространенной ситуацией: они искали, например, зарядку для смартфона в пределах 2 тыс. тенге, но в итоге через полчаса корзина покупок оценивается уже в 18 тыс. тенге. А среди набранных товаров, кроме зарядного устройства, оказались подставка, салфетки, чехол и прочие аксессуары. Как отмечает эксперт, это происходит не случайно.
«Маркетплейсы устроены так, чтобы превращать поиск в прогулку по бесконечному торговому центру. Пока вы выбираете одну вещь, система показывает десятки других товаров, которые могут понравиться именно вам. Человек начинает рассуждать: “Раз уж заказываю, можно добавить еще это”. Потом еще одно. И еще. Ошибка скрыта в том, что каждое решение рассматривается отдельно. Доплатить 1 500 тенге кажется мелочью. Еще 2 000 тенге — тоже немного. Но в сумме корзина растет незаметно. Психологически мы уже приняли решение потратить деньги, поэтому каждая следующая покупка воспринимается легче предыдущей», — объясняет Руслан Султанов.
Потери казахстанцев усиливаются с каждым поиском Один подобный сеанс может оказаться случайной импульсивной покупкой, что обычно не доставляет трудностей для семейного бюджета. Однако эксперт предупреждает, что даже две такие «поисковые сессии» в месяц могут увеличить лишние траты казахстанцев до 100−150 тыс. тенге в год. При этом большая часть покупок в итоге оказываются ненужными — предметы, которые в моменте казались необходимыми, просто остаются без применения уже через пару дней или недель.
«Главная победа маркетплейса происходит не тогда, когда вы покупаете то, что искали. А тогда, когда покупаете то, за чем вообще не приходили. Чем дольше вы смотрите товары, тем выше вероятность, что покупать начнет не разум, а любопытство», — предупреждает эксперт.