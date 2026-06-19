Как казахстанцам навязывают покупки на маркетплейсах, рассказал эксперт

«Маркетплейсы устроены так, чтобы превращать поиск в прогулку по бесконечному торговому центру. Пока вы выбираете одну вещь, система показывает десятки других товаров, которые могут понравиться именно вам. Человек начинает рассуждать: “Раз уж заказываю, можно добавить еще это”. Потом еще одно. И еще. Ошибка скрыта в том, что каждое решение рассматривается отдельно. Доплатить 1 500 тенге кажется мелочью. Еще 2 000 тенге — тоже немного. Но в сумме корзина растет незаметно. Психологически мы уже приняли решение потратить деньги, поэтому каждая следующая покупка воспринимается легче предыдущей», — объясняет Руслан Султанов.