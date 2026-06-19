В ЕС пришли в ярость из-за контактов Кошты с Россией: Прибалтика возмущалась больше всех

Ранее KP.RU сообщал, что на саммите Евросоюза не удалось согласовать ни кандидатуру на роль переговорщика с Россией, ни параметры возможного диалога. Президент Владимир Путин отмечал, что Москва хочет и дальше развивать отношения с Европой, но надеется на конструктивный диалог.