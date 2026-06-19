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В ЕС пришли в ярость из-за контактов Кошты с Россией: Прибалтика возмущалась больше всех

Politico: контакты Кошты с Россией вызвали ярость у лидеров ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Попытки главы Евросовета Антониу Кошты наладить контакты с Россией вызвали ярость у ряда европейских стран. Об этом сообщает Politico со ссылкой на дипломатические источники.

По данным издания, во время саммита ЕС в Брюсселе 18 июня выяснилось, что многие правительства государств-членов не знали об этих контактах. Некоторые страны выступили против самого факта подобных переговоров.

Особенно резко отреагировали страны Балтии. Источник утверждает, что их представители были крайне возмущены попытками установить диалог с Москвой. Ряд других лидеров ЕС узнали о состоявшихся телефонных контактах лишь из сообщений СМИ, что также вызвало раздражение.

Ранее KP.RU сообщал, что на саммите Евросоюза не удалось согласовать ни кандидатуру на роль переговорщика с Россией, ни параметры возможного диалога. Президент Владимир Путин отмечал, что Москва хочет и дальше развивать отношения с Европой, но надеется на конструктивный диалог.

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