Закатают в бетон: стала известна страшная участь боевиков Константиновки

В Константиновке российские военные загнали подразделения ВСУ в оперативный «огневой мешок», который сформировался вблизи железнодорожного вокзала. Противник засел в многоэтажных домах, превратив их в огневые точки. О том, какая судьба ждет украинских солдат, в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Эксперт отметил, что положение формирований ВСУ безнадежное. По его словам, украинское командование бросило своих солдат.
«ВСУ в Константиновке находятся в оперативном окружении. Выхода у них нет, кроме как сдаться в плен и сохранить свою собственную жизнь. Командование бросило их: некоторое время назад туда приезжал главком Сырский и раздавал всем боевикам по две, а то и три награды, пытаясь фактически откупиться от них наградным фондом», — рассказал Иванников.
Эксперт объяснил, что украинские подразделения цепляются именно за многоэтажки из-за военной целесообразности: там можно создать снайперские и наблюдательные пункты, наладить работу дроноводов. Однако шансов удержать эти здания у ВСУ нет.
«Из многоэтажек выхода нет. Российские вооруженные силы превращают многоквартирные дома, в которых засели боевики, в щебёнку и песок. Единственный выход для боевиков — снять с себя нижнее бельё, сделать подобие белого флага и сдаться в российский плен. Иначе их ждёт уничтожение, и в ближайшее время их не станет: многоэтажки похоронят их останки, как в могильном кургане», — заявил Иванников.
По оценке эксперта, в каждой такой укрепленной многоэтажке обычно находится не более пятнадцати-двадцати человек, так как противник опасается массовых потерь от ударов артиллерии и старается рассредотачиваться.
Ранее Министерство обороны России показало кадры освобожденных районов Константиновки.
Как сообщалось, в Константиновке были зафиксированы случаи минирования покидающими позиции боевиками ВСУ тел уничтоженных сослуживцев.