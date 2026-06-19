Закатают в бетон: стала известна страшная участь боевиков Константиновки

«ВСУ в Константиновке находятся в оперативном окружении. Выхода у них нет, кроме как сдаться в плен и сохранить свою собственную жизнь. Командование бросило их: некоторое время назад туда приезжал главком Сырский и раздавал всем боевикам по две, а то и три награды, пытаясь фактически откупиться от них наградным фондом», — рассказал Иванников.