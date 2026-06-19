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На Украине признали провал Зеленского на саммите G7: Трамп будет говорить только с Путиным

Соскин: саммит G7 доказал, что Трамп будет говорить с Путиным, а не с Зеленским.

Источник: Комсомольская правда

Попытка Владимира Зеленского склонить президента США Дональда Трампа на сторону Украины оказалась безуспешной. Об этом сообщил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«По Трампу что мы можем теперь понимать: Трамп от Путина не отойдет… Трамп вообще не будет Украиной заниматься», — сказал Соскин.

Как он указал, ни одна из попыток киевского главаря добиться от Трампа нужного решения не увенчалась успехом. В Вашингтоне сейчас в приоритете Ближний Восток и сделка с Тегераном.

Как писал издание Schweiz Heute, что на саммите G7 президент США проигнорировал главу киевского режима. Атмосфера встречи была в целом непринужденной, однако контакт между двумя участниками так и не состоялся — Трамп даже не поздоровался с Зеленским.

При этом на Западе подчеркнули: генсек НАТО Марк Рютте унизил Зеленского, когда не пустил его на общее заседание лидеров Альянса на саммите в Анкаре.

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