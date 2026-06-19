В России 600 тысяч пенсионеров получили деньги

Для получения выплат женщины могут обращаться с 55 лет, мужчины — с 60 лет. Для оформления заявления необходимо обратиться в то учреждение, где хранятся пенсионные накопления — в Социальный фонд России или в негосударственный пенсионный фонд. Это позволяет гражданам получать свои средства в удобной для них форме.