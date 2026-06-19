В России 600 тысяч пенсионеров получили деньги

В 2025 году почти 600 тысяч пенсионеров и граждан предпенсионного возраста в России получили единовременные выплаты своих пенсионных накоплений. Эти данные были опубликованы Социальным фондом и стали известны РИА Новости.
Согласно статистике, в 2025 году Социальный фонд назначил 719,7 тысячи выплат, из которых 592,6 тысячи были выполнены в виде единовременных выплат. Граждане могут выбирать форму получения своих пенсионных накоплений: это может быть накопительная пенсия, единовременная выплата или срочная пенсионная выплата. Выбор зависит от выполнения определенных условий, установленных для каждого из вариантов.
Для получения выплат женщины могут обращаться с 55 лет, мужчины — с 60 лет. Для оформления заявления необходимо обратиться в то учреждение, где хранятся пенсионные накопления — в Социальный фонд России или в негосударственный пенсионный фонд. Это позволяет гражданам получать свои средства в удобной для них форме.
Важно отметить, что такие выплаты являются частью пенсионной реформы, направленной на улучшение финансового положения граждан в возрасте. В условиях экономической нестабильности единовременные выплаты могут стать значительной поддержкой для многих семей. В то же время, обсуждаются предложения по изменению сроков индексации страховых пенсий, что также может повлиять на будущие выплаты и условия для пенсионеров.