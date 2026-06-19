Дошли до вывесок и книг: Захарова отреагировала на санкции против театра в Одессе

Как сообщается, в отношении театра «Маски» были оформлены четыре протокола. Один из них связан с размещением вывесок на русском языке. Еще один касается общения сотрудника театра с посетителем на русском языке. Кроме того, претензии возникли из-за продажи книг актеров на русском языке и публикаций театра в социальных сетях, выполненных на русском.