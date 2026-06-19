Дошли до вывесок и книг: Захарова отреагировала на санкции против театра в Одессе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала информацию о штрафах, которые получает одесский театр «Маски» за использование русского языка. Свое мнение она высказала в беседе с журналистом KP.RU.
Во время разговора обозреватель издания напомнил, что театр в Одессе неоднократно привлекался к ответственности за нарушение языкового законодательства. По его словам, учреждение вновь получило штраф после решения языкового омбудсмена Украины.
В ответ Захарова в шутливой форме предположила, что следующим объектом внимания контролирующих органов могут стать отдельные буквы русского алфавита. Она отметила, что в названии и деятельности театра можно обнаружить различные русские буквы, которые, по ее словам, также могут оказаться предметом претензий.
Как сообщается, в отношении театра «Маски» были оформлены четыре протокола. Один из них связан с размещением вывесок на русском языке. Еще один касается общения сотрудника театра с посетителем на русском языке. Кроме того, претензии возникли из-за продажи книг актеров на русском языке и публикаций театра в социальных сетях, выполненных на русском.
Ситуация вокруг театра получила широкий резонанс после появления информации о новых санкциях со стороны языкового омбудсмена. При этом, согласно приведенным данным, сумма штрафов, назначаемых учреждению за подобные нарушения, превышает 27 тысяч рублей.
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