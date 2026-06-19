Шахматистка Жансая Абдумалик показала своего сына

Кадрами спортсменка поделилась в своем профиле в Instagram. «Небольшие воспоминания», — написала Жансая.
На первой фотографии в карусели шахматистка держит на руках своего сына. Недавно малышу исполнилось 10 месяцев — родители, судя по опубликованным снимкам, отметили это событие.
Жансая выложила снимок торта с надписью: «Любовь — это папа, мама и я».
Подписчики с теплотой прокомментировали публикацию спортсменки. «Маленький мужчина», «Наша прекрасная Жансая», «Будьте счастливы», «Красивые», — писали они.
Напомним, в августе прошлого года Жансая Абдумалик впервые стала мамой. В 2023 году спортсменка вышла замуж — супругом спортсменки стал председатель правления ТОО «Корпорация Казахмыс» Нурахмет Нуриев.
После свадьбы у спортсменки спросили, завершит ли она карьеру в связи с тем, что она вступила в брак.
В 2024 году в соцсетях спортсменка заявляла о приостановлении карьеры. Абдумалик подчеркивала, что решила взять перерыв, но завершать карьеру полностью не планировала.