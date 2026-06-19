Корейка без срока годности и нарушения на ферме: предприятие в Ужурском округе оштрафовали

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Ужурском округе АО «Андроновское», которое занимается содержанием сельхозживотных и производством продукции животного происхождения, оштрафовали на 100 тысяч рублей после проверки Россельхознадзора.
Инспекторы выявили нарушения при содержании крупного рогатого скота. Территория объектов не была огорожена, на въезде не оказалось площадок или сооружений для дезинфекции транспорта. Также не соответствовали требованиям площадки для хранения и переработки побочных продуктов животноводства.
Кроме того, на предприятии не контролировали температуру и влажность в помещениях, где содержались животные, включая молодняк. Информация о сельхозживотных в системе «Хорриот» была внесена не полностью.
Нарушения нашли и при проверке продукции. В торговых точках выявили несоблюдение условий хранения сливочного масла. В продаже также была корейка без даты производства и срока годности на маркировке.
По данным надзорного ведомства, предприятие несвоевременно оформляло ветеринарные сопроводительные документы в системе «Меркурий». Компании выдали предписание, часть нарушений она устранила уже во время проверки.