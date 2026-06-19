Корейка без срока годности и нарушения на ферме: предприятие в Ужурском округе оштрафовали

Инспекторы выявили нарушения при содержании крупного рогатого скота. Территория объектов не была огорожена, на въезде не оказалось площадок или сооружений для дезинфекции транспорта. Также не соответствовали требованиям площадки для хранения и переработки побочных продуктов животноводства.