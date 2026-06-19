Грянул ответ за НПЗ, бойцы Зеленского взвыли: главная новость СВО 19 июня

В ночь на 18 июня российские силы ПВО отразили одну из самых массированных атак украинских беспилотников за всё время спецоперации: над 18 регионами и Азовским морем было перехвачено и уничтожено 555 БПЛА. Только на подлёте к Москве, по данным мэра Сергея Собянина, сбили более 190 дронов. Такой накат на мирные города является жестом отчаяния Киева, считает капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Как отметил военный эксперт в эксклюзивном комментарии aif.ru, за рекордным налётом стоят три мотива: провалы ВСУ на северном и южном направлениях Донбасса, желание Киева устроить «спектакль» для «Большой семёрки» на фоне обсуждения лицензионного производства ракет Patriot и попытка замаскировать растущее недовольство внутри Украины.
«Связано это с тем, что на фронте дела у них складываются не очень хорошо… Есть определённая злость, которую они скрывают, приукрашивая ситуацию ударами беспилотников», — пояснил Дандыкин.
Эксперт отметил, для отражения атаки ВС РФ применяют не только оборонительные меры в виде средств ПВО, ставка также делается на упреждающие действия.
«Удары наносятся по местам нахождения операторов, специалистов, которые управляют беспилотниками. Бьют по местам подготовки, по местам складирования БПЛА. Собрать-то их, с учётом поставок, ВСУ сейчас не составляет особого труда. Но самое главное — решаются задачи на земле, наши войска продолжают успешно продвигаться вперед», — заявил эксперт.
По словам Дандыкина, массированные рейды дронов — почти единственное, что осталось в арсенале противника на фоне развала позиций в зоне боевых действий. Остальное — террористические методы и информационные вбросы, на которые страны НАТО выделяют конкретные деньги.
«Потому удары, нацеленные на ликвидацию дроноводов, складов и центров подготовки, становятся ключевым элементом российского ответа», — подчеркнул эксперт.
Дандыкин также добавил, что расчёт Киева и Запада на подрыв единства российского общества через атаки по мирным объектам вновь не оправдался.
«Противник нацелен на подрыв единства… Однако эти расчёты не оправдываются. Кстати, не удалось Западу это сделать и в Иране», — резюмировал Дандыкин.
Ранее военный эксперт Юрий Кнутов сообщил, что армия Украины второй раз применила реактивные дроны «Барс» для удара по Московскому региону.