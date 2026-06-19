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Романо: канадский футболист Коне получил перелом двух костей ноги

Полузащитник пропустит от 4 до 5 месяцев и больше не сыграет на этом чемпионате мира.

ВАШИНГТОН, 19 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной Канады по футболу Исмаэль Коне получил перелом малоберцовой и большеберцовой костей ноги. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.

Канадцы со счетом 6:0 одержали победу над командой Катара в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. На 52-й минуте при счете 3:0 катарский защитник Ассим Модибо совершил нарушение правил на Коне, который позднее покинул поле на носилках.

По данным источника, Коне сейчас находится в больнице с матерью Сюзанной и готовится к операции. По предварительным данным, канадец пропустит от 4 до 5 месяцев. Он больше не сыграет на этом чемпионате мира.

Модибо принес извинения футболисту после матча в раздевалке сборной Канады.

Сборная Канады возглавила турнирную таблицу группы B, набрав 4 очка. Следом идут команды Швейцарии (4), Боснии и Герцеговины и Катара (по 1). В заключительном туре сборная Канады сыграет против команды Швейцарии. Катарцам предстоит встретиться с боснийцами. Игры запланированы на 24 июня.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир, в котором впервые принимают участие 48 команд, завершится 19 июля. Его действующим победителем является сборная Аргентины.

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