Романо: канадский футболист Коне получил перелом двух костей ноги

ВАШИНГТОН, 19 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной Канады по футболу Исмаэль Коне получил перелом малоберцовой и большеберцовой костей ноги. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.
Канадцы со счетом 6:0 одержали победу над командой Катара в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. На 52-й минуте при счете 3:0 катарский защитник Ассим Модибо совершил нарушение правил на Коне, который позднее покинул поле на носилках.
По данным источника, Коне сейчас находится в больнице с матерью Сюзанной и готовится к операции. По предварительным данным, канадец пропустит от 4 до 5 месяцев. Он больше не сыграет на этом чемпионате мира.
Модибо принес извинения футболисту после матча в раздевалке сборной Канады.
Сборная Канады возглавила турнирную таблицу группы B, набрав 4 очка. Следом идут команды Швейцарии (4), Боснии и Герцеговины и Катара (по 1). В заключительном туре сборная Канады сыграет против команды Швейцарии. Катарцам предстоит встретиться с боснийцами. Игры запланированы на 24 июня.