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В ГД предложили ввести оздоровительные паузы для некурящих работников

По мнению вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова, сотрудники могли бы использовать такие перерывы для прогулки, разминки или упражнений для глаз.

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову с предложением разработать для работодателей рекомендации по внедрению кратковременных оздоровительных пауз для сотрудников, не использующих перекуры. Документ есть в распоряжении ТАСС.

По мнению парламентария, в трудовых коллективах сложилась практика, при которой сотрудники регулярно делают перерывы для курения, тогда как кратковременные прогулки, разминка, гимнастика для глаз и другие формы отдыха для поддержания здоровья зачастую не воспринимаются работодателями как допустимые.

«Прошу вас рассмотреть возможность разработки методических рекомендаций для работодателей по внедрению практики кратковременных оздоровительных пауз в течение рабочего дня, а также формирования подходов, направленных на недопущение негативного отношения к работникам, использующим такие перерывы для поддержания здоровья», — говорится в обращении.

Такие паузы, отметил Чернышов, могли бы использоваться сотрудниками для прогулки, производственной гимнастики, разминки, упражнений для глаз и иных мероприятий, направленных на профилактику профессионального переутомления и сохранение здоровья.

По мнению депутата, популяризация подобных практик будет способствовать формированию более здоровой рабочей среды, повышению производительности труда, снижению профессиональных рисков и развитию культуры заботы о здоровье работников.

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