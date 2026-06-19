В ГД предложили ввести оздоровительные паузы для некурящих работников

По мнению парламентария, в трудовых коллективах сложилась практика, при которой сотрудники регулярно делают перерывы для курения, тогда как кратковременные прогулки, разминка, гимнастика для глаз и другие формы отдыха для поддержания здоровья зачастую не воспринимаются работодателями как допустимые.