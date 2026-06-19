Сбои авиасообщения Омска с другими городами приобрели массовый характер

По состоянию на 8:00 пятницы, 19 июня 2026 года, значительная часть рейсов из Омска, судя по данным онлайн-табло воздушной гавани, перенесена на более позднее время. Сбои фиксируются в авиасообщении с 4 населенными пунктами.
Так, первый рейс из Омска в Москву, намеченный на 5:10, отменили, тогда как вылет в подмосковный аэропорт Жуковский перенесли примерно на 2,5 часа — с 6:30 на 9:05. Стоит отметить, что два других утренних борта отправились в столицу практически вовремя, еще один готовится вылететь по расписанию.
Также объявлено о переносе первого из двух запланированных сегодня рейсов по маршруту Омск — Сочи. Предварительно, ожидание может продлиться свыше полутора часов, борт «переназначен» с 7:10 на 8:45.
Третьим направлением со сбоем во времени отправления является Казань. Самолет в столицу Татарстана предварительно стартует в 10:25, на 2 часа и 35 минут позднее намеченного.
Кроме того, отложено два из трех рейсов до Санкт-Петербурга. На момент публикации борт, запланированный на 8:45, отложен ровно на 8 часов, до 16:45. Во втором случае речь идет примерно о 5-часовой задержке и фактическом переносе на следующие сутки: вместо 19:20 воздушное судно может отправиться в культурную столицу в 00:40.