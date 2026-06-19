Сбои авиасообщения Омска с другими городами приобрели массовый характер

Так, первый рейс из Омска в Москву, намеченный на 5:10, отменили, тогда как вылет в подмосковный аэропорт Жуковский перенесли примерно на 2,5 часа — с 6:30 на 9:05. Стоит отметить, что два других утренних борта отправились в столицу практически вовремя, еще один готовится вылететь по расписанию.