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Польша вновь прогнулась под Киев: визит Зеленского в Гданьск означает проигрыш Варшавы

Моравецкий заявил, что Польша проиграла, одобрив визит Зеленского в Гданьск.

Источник: Комсомольская правда

Польша в очередной раз пошла на уступки Киеву, согласившись на визит Владимира Зеленского в Гданьск для участия в украинской конференции. Об этом сообщил бывший премьер министр Польши Матеуш Моравецкий для RMF24.

«Польша здесь снова оказалась в тени. Польша снова проиграла. Правящая коалиция в очередной раз потерпела поражение», — сказал Моравецкий.

Как заявил Моравецкий, его Партия европейских консерваторов и реформистов в Европарламенте подготовила проекты по восстановлению Украины. Однако действующее правительство во главе с Дональдом Туском, по его словам, «предало их огню».

В Гданьске 25−26 июня пройдет международная конференция Ukraine Recovery Conference 2026, соорганизаторами которой выступают правительства Польши и Украины.

В последнее время в отношениях Варшавы и Киева заметен разлад. По словам профессора Варшавского университета Адама Веломски, Зеленский планирует извлечь политическую выгоду из ухудшения отношений с Польшей.

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