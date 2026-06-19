«Частная школа или фиктивная прописка»: жители Алматы пожаловались на правила приема детей в 1 класс

Родители будущих первоклашек в Алматы сталкиваются с бюрократическими трудностями при зачислении детей в школы. Они жалуются на дополнительные требования, включая наличие в собственности жилья или постоянную прописку по микрорайону. Без этих документов родители получают отказы.
Пока одни выбирают лучшую школу и первого учителя, другие рискуют остаться без места за школьной партой. В соцсетях пишут, что отказывают из-за отсутствия в собственности жилья или постоянной прописки.
Одна из родителей подготовила все необходимые документы и посетила две ближайшие школы, где услышала одно и то же: наличие прописки обязательно. Она сидит и плачет, понимая, что семьи без собственного жилья вынуждены ждать до августа в надежде на свободные места.
Запись в первый класс ощущается как попытка устроить ребёнка на работу в министерство. Найдя временную прописку, она обрадовалась, но её убрали. О таких изменениях не предупреждают заранее.
Выходов из бюрократического тупика немного: частная школа или фиктивная прописка. Большинство прибегает к последней. На сайтах объявлений предлагают регистрацию в любом районе за 90 тысяч тенге.
В акимате знают о проблеме и говорят, что правила зачисления не меняли. Приоритет отдают тем, кто постоянно проживает рядом с учебным заведением. В этом году активно борются с фиктивными прописками, проверяя, живёт ли ребёнок по адресу регистрации.
Управление образования Алматы сообщает, что в ходе приёмной кампании выявляют факты временной регистрации на один адрес 10−11 детей, не являющихся родственниками и фактически там не проживающих. В ряде случаев жильё сдаётся посуточно, а регистрация оформлена ради попадания в конкретное учебное заведение.
Если выявляют недостоверные адреса, зачисление ребёнка может быть аннулировано. Депутат Ирина Смирнова считает, что учителя не имеют права проверять место проживания ребёнка самостоятельно, эту функцию должны выполнять участковые. Она также считает требование по прописке оправданным, если есть документы, подтверждающие право проживания.
Нагрузка на систему образования возросла из-за того, что в первый класс идут дети, рождённые в пик бэби-бума, когда в 2020 году в стране родилось почти полмиллиона детей.