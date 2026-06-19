Создатель рэп-хитов найден мертвым: умер продюсер Тэй Кит

Американский музыкальный продюсер Тэй Кит, работавший над известными рэп-композициями и сотрудничавший с ведущими артистами жанра, скончался в возрасте 29 лет. О смерти музыканта сообщили правоохранительные органы города Нэшвилл в штате Теннесси.
По данным полиции, продюсер, настоящее имя которого Брайтавиус Чемберс, был обнаружен мертвым в своей квартире в четверг днем. В ходе первоначальной проверки признаков насильственной смерти выявлено не было.
Правоохранители уточнили, что окончательные выводы о причинах произошедшего будут сделаны после проведения судебно-медицинской экспертизы и получения результатов вскрытия.
Тэй Кит начал заниматься музыкой еще в подростковом возрасте. Первые работы он публиковал на YouTube и специализированных хип-хоп-площадках, постепенно завоевывая внимание представителей музыкальной индустрии.
Широкую известность продюсеру принесло участие в создании композиции Sicko Mode, записанной Трэвисом Скоттом. Этот трек стал одним из самых заметных рэп-хитов 2018 года и принес Тэй Киту номинацию на премию Грэмми в 2019 году.
Как сообщает Billboard, за годы работы продюсер участвовал в создании 11 композиций, вошедших в первую десятку чарта Billboard Hot 100. Четыре из них в разные годы поднимались на первую строчку рейтинга, что закрепило за Тэй Китом репутацию одного из наиболее востребованных продюсеров современного хип-хопа.
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