Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Создатель рэп-хитов найден мертвым: умер продюсер Тэй Кит

Американский музыкальный продюсер Тэй Кит, работавший над известными рэп-композициями и сотрудничавший с ведущими артистами жанра, скончался в возрасте 29 лет.

Американский музыкальный продюсер Тэй Кит, работавший над известными рэп-композициями и сотрудничавший с ведущими артистами жанра, скончался в возрасте 29 лет. О смерти музыканта сообщили правоохранительные органы города Нэшвилл в штате Теннесси.

По данным полиции, продюсер, настоящее имя которого Брайтавиус Чемберс, был обнаружен мертвым в своей квартире в четверг днем. В ходе первоначальной проверки признаков насильственной смерти выявлено не было.

Правоохранители уточнили, что окончательные выводы о причинах произошедшего будут сделаны после проведения судебно-медицинской экспертизы и получения результатов вскрытия.

Тэй Кит начал заниматься музыкой еще в подростковом возрасте. Первые работы он публиковал на YouTube и специализированных хип-хоп-площадках, постепенно завоевывая внимание представителей музыкальной индустрии.

Широкую известность продюсеру принесло участие в создании композиции Sicko Mode, записанной Трэвисом Скоттом. Этот трек стал одним из самых заметных рэп-хитов 2018 года и принес Тэй Киту номинацию на премию Грэмми в 2019 году.

Как сообщает Billboard, за годы работы продюсер участвовал в создании 11 композиций, вошедших в первую десятку чарта Billboard Hot 100. Четыре из них в разные годы поднимались на первую строчку рейтинга, что закрепило за Тэй Китом репутацию одного из наиболее востребованных продюсеров современного хип-хопа.

Читайте также: Лесные пожары в Красноярском крае выросли на 44 тысячи га. за сутки.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.