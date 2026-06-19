Создатель рэп-хитов найден мертвым: умер продюсер Тэй Кит

Как сообщает Billboard, за годы работы продюсер участвовал в создании 11 композиций, вошедших в первую десятку чарта Billboard Hot 100. Четыре из них в разные годы поднимались на первую строчку рейтинга, что закрепило за Тэй Китом репутацию одного из наиболее востребованных продюсеров современного хип-хопа.