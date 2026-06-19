В Госдуме предлагают ввести налоговый вычет за консультации психолога

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили предоставить людям право получать социальный налоговый вычет за консультации психолога.
Законопроектом предлагается предоставить людям право получать социальный налоговый вычет за консультации психолога не из медицинской организации, отмечает РИА Новости.
По словам парламентариев, действующее регулирование не учитывает, что значительная часть граждан обращается за психологической поддержкой не в медицинские организации, а к психологам-консультантам, работающим в иных организациях, у ИП или в качестве физлиц.
В результате человек, оплативший услугу медицинского психолога в медицинской организации, может получить социальный налоговый вычет, тогда как оплативший консультационную психологическую помощь у квалифицированного психолога-консультанта вне медицинской организации, такого права не имеет.