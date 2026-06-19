В Красноярске ветеринар держит спасенную собаку в клетке по 12 часов в день

Сосед вызвался помогать в уходе за собакой, даже оборудовал для нее отдельную комнату в квартире женщины. Спустя два месяца питомец почти полностью восстановился. Однако женщина с сыном привезли клетку, в которую стали запирать собаку на весь день, пока были на работе. А это примерно 12 часов. При этом ни хозяйка, ни ее сын собакой толком не занимаются, не гуляют с ней (максимум полчаса вечером, а то и 10−15 минут), им некогда.