Отпечаток обуви помог раскрыть убийство 30-летней давности в Красноярском крае (видео)

В Красноярском крае завершено расследование уголовного дела об убийстве жителя Лесосибирска 30 лет назад. Обвинение предъявлено 53-летнему мужчине.
Как рассказали в СК, 6 августа 1996 года в квартире по улице 60 лет ВЛКСМ обнаружили тело 21-летнего парня с множественными ножевыми ранениями грудной клетки. Но тогда, несмотря на комплекс проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, раскрыть преступление не удалось и предварительное следствие приостановили.
В 2026 году криминалисты провели масштабную работу, благодаря которой удалось установить значимые обстоятельства.
«Внимание следствия привлек мужчина, ранее фигурировавший в материалах уголовного дела, который в день убийства убыл в другой регион России. Весомым доказательством стали результаты трасологической и биологической экспертиз, которые подтвердили соответствие между оставленными следами обуви на месте происшествия с обувью, изъятой в квартире предполагаемого преступника, а также обнаруженной крови в его жилище. Местонахождение фигуранта было установлено. Под тяжестью неопровержимых доказательств мужчина признался в совершении преступления и подробно описал обстоятельства», — рассказали в следователи.
Выяснилось, что в ночь убийства злоумышленник пришел в гости к знакомому, который начал оскорблять его семью. Из-за возникших личных неприязненных отношений гость нанес парню более 18 ударов ножом в область груди, от которых тот скончался на месте. Спустя 30 лет мужчина в ходе проверки показаний на месте продемонстрировал механизм причинения телесных повреждений приятелю.
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.