Отпечаток обуви помог раскрыть убийство 30-летней давности в Красноярском крае (видео)

«Внимание следствия привлек мужчина, ранее фигурировавший в материалах уголовного дела, который в день убийства убыл в другой регион России. Весомым доказательством стали результаты трасологической и биологической экспертиз, которые подтвердили соответствие между оставленными следами обуви на месте происшествия с обувью, изъятой в квартире предполагаемого преступника, а также обнаруженной крови в его жилище. Местонахождение фигуранта было установлено. Под тяжестью неопровержимых доказательств мужчина признался в совершении преступления и подробно описал обстоятельства», — рассказали в следователи.