Более 13 тысяч медиков Иркутской области получают специальную социальную выплату

Если численность населения до 50 тысяч человек, врачи получают 50 тысяч рублей, а средний медперсонал — 30 тысяч рублей. В населенных пунктах до 100 тысяч человек выплаты составляют 29 и 13 тысяч рублей соответственно. Никаких заявлений подавать не нужно, каждый месяц медучреждения сами передают в Соцфонд списки сотрудников с расчетом суммы. Деньги приходят автоматически.