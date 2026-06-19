Минэнерго сделало заявление по ситуации с бензином в Хабаровском крае

В Хабаровском крае с 18 июня отменили ограничения на заправку топлива в ёмкости, отличные от штатного бака автомобиля. Теперь водители могут заправлять не только машину, но и дополнительную канистру объёмом до 20 литров, сообщили в министерстве энергетики края.
Такие ограничения ранее вводили, чтобы не допустить ажиотажа на заправках и сдержать попытки закупать топливо сверх обычной потребности. Сейчас, по данным ведомства, ситуация на топливном рынке региона остаётся стабильной.
В краевом минэнерго отмечают, что Хабаровский нефтеперерабатывающий завод работает устойчиво, на полной проектной мощности. Всё произведённое топливо направляется на внутренний рынок края.
Запасы нефтепродуктов на нефтебазах, по информации министерства, превышают нормативные объёмы. Это должно обеспечить бесперебойную работу розничной сети АЗС, в том числе в период сезонного роста спроса.
Жителей и гостей края просят не создавать ажиотаж. Заправки работают в штатном режиме, дефицита топлива нет, а наличие ресурсов и цены министерство энергетики контролирует ежедневно.