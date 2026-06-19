Минэнерго сделало заявление по ситуации с бензином в Хабаровском крае

В Хабаровском крае с 18 июня отменили ограничения на заправку топлива в ёмкости, отличные от штатного бака автомобиля. Теперь водители могут заправлять не только машину, но и дополнительную канистру объёмом до 20 литров, сообщили в министерстве энергетики края.