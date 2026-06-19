Горят заживо в огневых мешках: в последних крепостях ДНР творится страшное

Российские войска продолжают методично взламывать глубоко эшелонированную оборону противника на Донецком направлении. Освобождение села Рай-Александровка и блокирование крупного гарнизона ВСУ в Константиновке стали звеньями одной цепи — системной работы штурмовых подразделений, авиации и артиллерии. О том, как развивались эти события и какие потери понес враг, в эксклюзивном интервью aif.ru рассказал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Как штурмовали бетонную Рай-Александровку.
Освобождение Рай-Александровки стало результатом слаженных действий различных родов войск. По словам Иванникова, успех был достигнут благодаря системной работе штурмовых отрядов, авиации и беспилотных систем. Это позволило осуществить прорыв на участке линии боевого соприкосновения, занять господствующие высоты, а затем и сам населенный пункт.
Украинские боевики готовились к длительной обороне, превратив Рай-Александровку в мощный укрепрайон и дополнительно залив позиции бетоном. Однако российские военные нашли эффективное противодействие этой тактике.
«Боевики ВСУ превратили населенный пункт в настоящую крепость. Они планировали держать там длительную оборону, но ничего у них не получилось. Российские вооруженные силы применили авиабомбы ФАБ-500 и ФАБ-250, которые разрушили бетонные укрепления, после чего был занят весь населенный пункт», — рассказал Иванников.
Он подчеркнул, что операцию по освобождению Рай-Александровки можно считать образцовой с точки зрения тактики и применения современных средств поражения. Контроль над селом, как ранее отмечал глава ДНР Денис Пушилин, открывает российским силам «восточные ворота» для дальнейшего продвижения в направлении Славянска.
Катастрофические потери и пропагандистское прикрытие.
Цена, которую заплатили ВСУ за удержание села, оказалась катастрофической. По оценке Иванникова, в боях было уничтожено не менее 150 боевиков, а более 350 получили травмы, несовместимые с дальнейшей службой, утратили конечности и стали инвалидами.
«Операцию можно считать завершённой и образцовой с точки зрения использования всех видов вооружения и всех видов войск, задействованных в специальной военной операции», — констатировал он.
На фоне таких потерь киевский режим, по мнению эксперта, будет пытаться манипулировать информационной повесткой, чтобы отвлечь внимание украинцев от поражения. Особенно красноречиво на этом фоне выглядят недавние цифры обмена военнопленными.
«Для ВСУ это серьёзная, в том числе и имиджевая, потеря. Зеленский с Сырским постараются сделать всё возможное, чтобы скрыть эту утрату от украинского населения. И уж тем более не будут упоминать о состоявшемся обмене, где Украине передали 522 тела, а Россия вернула домой тела 30 военнослужащих. Эти цифры говорят сами за себя», — отметил Иванников.
Огневой мешок в многоэтажках Константиновки.
Тем временем в Константиновке подразделения ВСУ попали в оперативный «огневой мешок», который сформировался вблизи железнодорожного вокзала. Противник засел в многоэтажных домах, превратив их в огневые точки, снайперские и наблюдательные пункты, а также места базирования дроноводов. Однако положение украинских формирований там эксперт назвал безнадежным.
«ВСУ в Константиновке находятся в оперативном окружении. Выхода у них нет, кроме как сдаться в плен и сохранить свою собственную жизнь. Командование бросило их: некоторое время назад туда приезжал главком Сырский и раздавал всем боевикам по две, а то и три награды, пытаясь фактически откупиться от них наградным фондом», — рассказал Иванников.
Шансов удержать многоэтажки у противника не осталось. Российские вооруженные силы методично превращают здания, в которых засели боевики, в щебёнку и песок.
«Единственный выход для боевиков — снять с себя нижнее бельё, сделать подобие белого флага и сдаться в российский плен. Иначе их ждёт уничтожение, и в ближайшее время их не станет: многоэтажки похоронят их останки, как в могильном кургане», — заявил эксперт.
Иванников добавил, что в каждой укреплённой высотке обычно укрывается не более пятнадцати-двадцати человек — противник рассредотачивается, опасаясь массовых потерь от артиллерийских ударов. Но даже эта тактика не спасет их от полного разгрома.