Проходные баллы в новосибирские вузы заметно выросли

В НГУ на лингвистику в прошлом году требовалось 284 балла, на программную инженерию — 261, на естественные науки — до 303, на робототехнику — 186. В медуниверситете лечебное дело стартует от 82 баллов, клиническая психология — от 72, педиатрия — от 68, фармация — от 65. В НГУЭУ и СГУПС планка ниже: от 112 на бухучёте до 185 на финконсалтинге. До +10 баллов к сумме можно получить за олимпиады и ГТО.