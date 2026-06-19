В Хабаровском крае из-за сухих гроз сгорели 633 га леса

В Хабаровском крае на утро 19 июня зарегистрировано пять лесных пожаров. Об этом сообщили в минлесхозе Хабаровского края.
Пожары действуют в Аяно-Майском и Верхнебуреинском районах. Общая площадь, пройденная огнём, составляет 633 гектара. Два очага уже локализованы, ещё два находятся в зоне контроля — они расположены далеко от населённых пунктов и остаются под постоянным наблюдением.
На тушении работают 38 специалистов и четыре единицы техники. По данным ведомства, все возгорания возникли после сухих гроз.
Угрозы населённым пунктам и объектам экономики сейчас нет. Специалисты продолжают следить за обстановкой и работать на действующих очагах.