В Хабаровском крае из-за сухих гроз сгорели 633 га леса

Пожары действуют в Аяно-Майском и Верхнебуреинском районах. Общая площадь, пройденная огнём, составляет 633 гектара. Два очага уже локализованы, ещё два находятся в зоне контроля — они расположены далеко от населённых пунктов и остаются под постоянным наблюдением.