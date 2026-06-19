В Комсомольске проезд на трёх автобусных маршрутах подорожает до 80 рублей

В Комсомольске-на-Амуре со 2 июля вырастет стоимость проезда на автобусных маршрутах № 1, 3 и 6. Цена билета увеличится с 70 до 80 рублей, сообщили в администрации Комсомольска.
Уведомления о повышении тарифа в мэрию направили перевозчики «Дальавтотранс» и «Техника и технологии». Изменения коснутся маршрута № 1 «3-й микрорайон — улица Уральская», а также маршрутов № 3 «улица Юбилейная — улица Уральская» и № 6 «микрорайон Индустриальный — улица Уральская».
Перевозчики объяснили решение ростом затрат. Среди причин названы подорожание горюче-смазочных материалов, запасных частей, аренды недвижимости и увеличение налоговой нагрузки.
В городской администрации заявили, что готовят обращение в Федеральную антимонопольную службу. Ведомство просят проверить законность повышения стоимости проезда на этих маршрутах.