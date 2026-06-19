В Хабаровском крае за сутки в четырёх ДТП пострадали четыре человека

В Хабаровском крае за минувшие сутки, 18 июня, сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали четыре дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Травмы получили четыре человека. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в Госавтоинспекции Хабаровского края, по видам аварии распределились так: два столкновения, один съезд с дороги и один наезд на велосипедиста. Последний случай вызывает особую тревогу — с наступлением тёплого сезона на дорогах становится всё больше двухколёсного транспорта, и автомобилистам стоит проявлять повышенную бдительность.
Всего за сутки на территории региона выявлено 328 нарушений правил дорожного движения. Сотрудники Госавтоинспекции задержали 16 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, пятеро из них попались в Хабаровске. Ещё 14 водителей привлечены к ответственности за то, что не пропустили пешеходов на переходах. При этом 24 пешехода сами нарушили правила перехода проезжей части.
Отдельного упоминания заслуживает статистика по водителям без прав: 16 человек сели за руль, не имея либо будучи лишёнными водительского удостоверения. В Хабаровске таких нарушителей оказалось трое. Госавтоинспекция призывает всех участников движения строго соблюдать ПДД и помнить, что от этого зависят человеческие жизни.
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