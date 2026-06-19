В Хабаровском крае за сутки в четырёх ДТП пострадали четыре человека

Всего за сутки на территории региона выявлено 328 нарушений правил дорожного движения. Сотрудники Госавтоинспекции задержали 16 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, пятеро из них попались в Хабаровске. Ещё 14 водителей привлечены к ответственности за то, что не пропустили пешеходов на переходах. При этом 24 пешехода сами нарушили правила перехода проезжей части.