Родители жалуются на ужесточение правил приёма в 10-е классы

В России поступить в 10-й класс становится всё труднее. Родители учеников жалуются, что учителя требуют от абитуриентов аттестат со средним баллом не ниже 4,5, а результаты ОГЭ — только на пятёрки, за исключением русского языка, где допускается четвёрка. При этом обязательным условием называют участие в олимпиадах. В некоторых школах на одно место в десятом классе претендуют 3−5 человек.
Одна из матерей, Светлана, рассказала «Известиям», что в школе ей предложили два варианта: пересдать экзамены осенью или идти в колледж. Многодетная мать Елена Бриль рассказала, что её детей убедили отказаться от дополнительных экзаменов. «Без моего ведома детей настоятельно попросили подать заявление на отказ от двух дополнительных экзаменов. Они так и сделали. Когда я об этом узнала и просила отозвать заявление, сын категорично отказался, сказав, что экзамены не сдаст: так ему сказали учителя. Дочь оставила четыре экзамена, хотя и переживала стресс, плакала и говорила, что боится провалиться», — пояснила она. Сейчас дети не хотят идти в школу, а на бюджет в колледже рассчитывать не могут. «Я добросовестный налогоплательщик, но мои дети не могут получить бесплатное образование. Мне придётся платить за двоих в колледже и за старшую в институте. Как дать образование детям, если ты единственный родитель?» — добавила женщина.
Юрист Клим Лихачёв считает такие действия незаконными: «Отказ в зачислении в 10-й класс при наличии поданного заявления о продолжении обучения и сданных экзаменах ОГЭ является незаконным». По его словам, это погоня за рейтингом. Вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко отметила, что в 2025 году 63% девятиклассников выбрали колледжи, а в этом году ожидается 70%. Председатель комитета по образованию Оксана Падалко заявила, что «приток учащихся в колледжи подаётся как достижение, но в инженерии или медицине специалистам нужно высшее образование». Она также предупредила, что число бюджетных мест ограничено, а стоимость обучения в колледжах крупных городов достигает 150−200 тыс. рублей в год.