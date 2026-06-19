Родители жалуются на ужесточение правил приёма в 10-е классы

Одна из матерей, Светлана, рассказала «Известиям», что в школе ей предложили два варианта: пересдать экзамены осенью или идти в колледж. Многодетная мать Елена Бриль рассказала, что её детей убедили отказаться от дополнительных экзаменов. «Без моего ведома детей настоятельно попросили подать заявление на отказ от двух дополнительных экзаменов. Они так и сделали. Когда я об этом узнала и просила отозвать заявление, сын категорично отказался, сказав, что экзамены не сдаст: так ему сказали учителя. Дочь оставила четыре экзамена, хотя и переживала стресс, плакала и говорила, что боится провалиться», — пояснила она. Сейчас дети не хотят идти в школу, а на бюджет в колледже рассчитывать не могут. «Я добросовестный налогоплательщик, но мои дети не могут получить бесплатное образование. Мне придётся платить за двоих в колледже и за старшую в институте. Как дать образование детям, если ты единственный родитель?» — добавила женщина.