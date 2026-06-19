Актер из фильма «Супермен» Пол Эйвери погиб с женой при пожаре

В сериале «Все мои дети» Пол Эйвери более 10 лет играл харизматичного персонажа Хьюи, который работал в баре Foxys. Он также отметился в культовом фильме «Супермен» 1978 года, исполнив роль телеоператора. Кроме того, Эйвери был основателем газеты Ridge View Echo, которая первой и сообщила о случившейся трагедии.