Посольство РФ: Хельсинки не будут контролировать ЯО в Финляндии

Ранее Финляндия отменила запрет размещать у себя ядерное оружие. Военный эксперт Константин Сивков отметил, что решиться на размещение ядерного оружия могут только две страны: Франция или Соединённые Штаты. Однако идея это идиотская, поскольку оно может быть подвергнуто ударам даже полевой артиллерии.