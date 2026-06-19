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Посольство РФ: Хельсинки не будут контролировать ЯО в Финляндии

В МИД прокомментировали решение Финляндии размещать у себя чужое ядерное оружие.

Источник: Комсомольская правда

Официальные Хельсинки не будут контролировать возможное использование ядерного оружия, которое может появиться в Финляндии. Так изменения в финском законодательстве в сфере ЯО прокомментировали РИА Новости в российском посольстве в стране.

«Очевидно, что контроль за его возможным использованием будет осуществляться отнюдь не из Хельсинки», — отметили российские дипломаты.

Ранее Финляндия отменила запрет размещать у себя ядерное оружие. Военный эксперт Константин Сивков отметил, что решиться на размещение ядерного оружия могут только две страны: Франция или Соединённые Штаты. Однако идея это идиотская, поскольку оно может быть подвергнуто ударам даже полевой артиллерии.

Между тем, еще в марте этого года президент государства Александр Стубб заявлял, что в Финляндии не появится ядерное оружие, ей оно не нужно.