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В Анадырь пришло первое судно северного завоза 2026 года

«Феско Монерон» доставило 122 тонны генеральных грузов и 334 контейнера.

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Судно «Феско Монерон» встало под разгрузку в Анадырском морском порту, завершив девятидневный переход из Владивостока. Об этом сообщили ТАСС в окружном правительстве.

«Переход из Владивостока до Анадыря занял девять дней и прошел при благоприятных погодных условиях. На борту — 122 тонны генеральных грузов и 334 контейнера. Большую часть составляют продукты питания, также доставлены стройматериалы, бытовая техника, 35 автомобилей и спецтехника», — рассказали в правительстве округа.

Всего в рамках северного завоза в 2026 году на Чукотку планируется доставить 24 тыс. тонн продовольственных и непродовольственных товаров для муниципальных и окружных торговых предприятий. Это на 18% больше, чем в 2025 году.

Северный завоз — комплекс мероприятий по бесперебойному снабжению основными жизненно важными товарами территорий Крайнего Севера. Доставка грузов в эти места сопряжена с ограничениями в условиях сложного климата. Она осуществляется воздушным, речным и морским транспортом, в том числе по акватории Северного морского пути.

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